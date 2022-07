L’agenda de l’été #7 : Esperanzah!, Supervue et Dinant Jazz

Durant tout l’été, Focus Vif vous épingle de façon hebdomadaire les meilleurs événements, festivals, expos, rencontres littéraires… Dans l’agenda cette semaine : Supervue Festival, Dinant Jazz et Esperanzah!

Esperanzah!, du 29 au 31 juillet

Plus enraciné que jamais dans le domaine de l’abbaye de Floreffe, le festival Esperanzah! s’étend pour la première fois de son histoire sur quatre jours. Il fallait bien ça pour fêter la vingtième édition d’un événement qui a su grandir tout en restant fidèle à ses convictions. Au-delà de la musique, Esperanzah! a en effet toujours tenu à se profiler comme un festival engagé, ouvrant le débat sur les questions du moment – que ce soit l’altermondialisme, l’environnement, la diversité, le développement durable, etc. Si ces différentes thématiques ne «conditionnent» pas l’affiche, elles la guident quand même largement. Avec une programmation paritaire, curieuse et ouverte aux différents genres musicaux. De la chanson (Suzane) au rap (Gaël Faye, Scylla, Sopico) en passant par la dance (Hercules & Love Affair), la folk (la révélation gantoise Meskerem Mees), ou tout simplement la pop, qu’elle vienne d’Israël (Asaf Avidan), du Mali (Fatoumata Diawara) ou de Grèce (Marina Satti).

Fatoumata Diawara © getty images

À Floreffe. Plus d’informations : www.esperanzah.be

Supervue, les 29 et 30 juillet

Perché sur le terril Pirron, du côté de Saint-Nicolas, le festival liégeois fait partie de ces événements nés en réaction aux grands rassemblements de l’été. A la fois curieux et ouvert, pointu et accessible, le Supervue prend un plaisir manifeste à mélanger musiques qui dépotent (entre électro et décharges punk-rock) et arts visuels originaux. Le tout en chérissant plus que tout les idées d’«intimité» et, surtout, de convivialité.

Le Motel, au Supervue © Cyprien Delire

À Liège, sur le Terril Piron. Plus d’informations : www.supervue.be

Dinant Jazz, du 28 au 31 juillet

La ville d’Adolphe Sax s’apprête à célébrer la note bleue. Pour sa vingtième édition, le Dinant Jazz dispersera à nouveau son affiche entre la collégiale de Ciney (le jeudi) et le parc de l’abbaye de Leffe. Laissant la modernité à d’autres, le festival s’accroche aux valeurs sûres, de Michel Herr à Marcus Miller, en passant évidemment par Philip Catherine, Viktor Lazlo et même un hommage «brésilien» à Toots Thielemans.