L’Agenda de l’été #2: Focus Music Box, Couleur Café, Tw Classic…

Durant tout l’été, Focus Vif vous épingle de façon hebdomadaire les meilleurs événements, festivals, expos, rencontres littéraires… Dans l’agenda cette semaine : Focus Music Box, Couleur Café, Tw Classic…

Focus Music Box : Porcelain id le 22 juin

Après le trompettiste Béesau, c’est au tour de Porcelain id de prendre possession de la Focus Music Box pour un concert-éclair au See U ixellois, mercredi prochain, dès 18 heures. Derrière le pseudo se cache Hubert Tuyishime, récemment signé·e sur le label gantois Unday (Dans Dans, Trixie Whitley, etc.). D’origine rwandaise, iel mélange anglais et flamand, électro lo-fi et fulgurances acoustiques. Frissons garantis.

Le 22 juin, dès 18 h, au See U, Ixelles



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Couleur Café, du 24 au 26 juin

Depuis ses débuts, il y a une trentaine d’années, Couleur Café n’a cessé de se réinventer, tout en ne perdant jamais de vue son identité colorée de départ. Par exemple en intégrant le plus naturellement du monde la donne hip-hop, consacrée notamment par la formule Niveau 4 (un concert inédit regroupant des jeunes loups de la scène urbaine). Mais aussi, plus récemment, en “profitant” du Covid pour tester une formule alternative plus cosy. Pour son grand retour au Heysel, le festival bruxellois revient à son dispositif habituel, entre grands noms de la pop globale (Koffee, Fally Ipupa), rap (Stikstof), jazz (The Comet Is Coming), et propositions plus électroniques (Carl Craig).



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Du 24 au 26/06 Où: Parc d’Osseghem, Bruxelles. Avec: BCUC, Caballero & JeanJass, Yousou N’ Dour, Shaggy… Prix: 48 euros la journée (pass sold out). Infos: www.couleurcafe.be

TW Classic, le 25 juin

Son affiche avait déjà méchamment de la gueule avec Nick Cave, ses Bad Seeds, Courtney Barnett, Sleaford Mods ou encore The Smile, le nouveau projet très Radiohead de Thom Yorke et de Jonny Greenwood. TW Classic a fusionné avec le Rock Werchter Encore, qui était en train de boire la tasse des préventes pour former TW Classic XL. L’occasion en plus d’y croiser les Specials, Zwangere Guy et, moins passionnant, Florence + The Machine. La meilleure programmation de Werchter toutes journées confondues cette année.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Le 25/06 au Parc du Festival à Werchter. Infos: https://www.twclassic.be/fr/

Summer Nights Fever, du 23 juin au 10 juillet

Produits locaux. Sur scène, la programmation se décline en une série de soirées, entre concerts et spectacles (d’humour). Dans la première catégorie sont ainsi notamment attendus Suzanne Vega (le 9/07), et Jon Spencer (le 23/06, sans son Blues Explosion -auquel il a mis fin en début d’année- mais avec son nouveau groupe, les Hitmakers).



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Du 23/06 au 10/07 Où: Lessines. Avec: Suzanne Vega, Jon Spencer, Intergalactic Lovers, Sharko… Prix: entre 25 et 30 euros par soir. Infos: www.ccrenemagritte.be

Brussels International Film Festival, du 23 juin au 2 juillet

Pour sa cinquième édition, le Briff renoue avec le début de l’été et met les petits plats dans les grands, empruntant son ouverture -le réjouissant Coupez!, de Michel Hazanavicius ( lire le dossier page 28)- à Cannes, avant de célébrer, dix jours durant, le plaisir retrouvé du cinéma. Trois compétitions constituent la colonne vertébrale du programme: internationale, avec des films butinés aux quatre coins du globe, et notamment à Berlin (le languide Nana, de l’Indonésienne Kamila Andini) ou sur la Croisette (le suffocant As Bestas, du virtuose espagnol Rodrigo Sorogoyen); director’s week, aux accents précurseurs et audacieux, comme le magnifique Il Buco, de l’Italien Michelangelo Frammartino; belge enfin, avec une vitrine de productions nationales en avant-première. Le (large) volet off salue, pour sa part, le cinéma français, ses auteurs confirmés comme François Ozon ( Peter von Kant) et Michel Leclerc ( Le Goût et les Couleurs, et une masterclass), et sa relève, Élisabeth Vogler ( Années 20) ou Didier Barcelo ( En roue libre) par exemple. S’y ajoutent des chroniques d’amour à l’italienne, séances spéciales ou en plein air, le tout auréolé encore des présences de Fanny Ardant et Marina Vlady.

Peter von Kant

Du 23/06 au 02/07 Où: Bruxelles. Centre du festival sur la Place De Brouckère. Infos: www.briff.be

Fanny Ardant au BRIFF, les 28 et 29 juin

Encore tout récemment à l’affiche des Jeunes amants, de Carine Tardieu, Fanny Ardant est l’invitée d’honneur du Briff. Deux rencontres avec la comédienne sont prévues: le 29, à Bozar, en marge de la projection de Lola Pater de Nadir Moknèche, et la veille, à la Cinematek, en prélude à la celle de La Famille, d’Ettore Scola. Un entretien que prolongera pendant tout l’été une rétrospective (jusqu’au 21/08) d’une quinzaine de ses films emblématiques, La Femme d’à côté de François Truffaut, Un amour de Swann de Volker Schlöndorff, Huit femmes de François Ozon, ou autre Visage de Tsai Ming-liang.