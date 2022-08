L’agenda de l’été #11 : Les Solidarités, le BIFFF, Les Rencontres inattendues…

Durant tout l’été, Focus Vif vous épingle de façon hebdomadaire les meilleurs événements, festivals, expos, rencontres littéraires… Dans l’agenda cette semaine : Les Solidarités, le BIFFF ou encore Les Rencontres inattendues…

Les Solidarités, du 26 au 28 août

Avant le déménagement annoncé l’an prochain (pour cause de travaux de restauration du Stade des jeux et du Théâtre de verdure), les Solidarités retrouvent la Citadelle de Namur. Au bout de l’été, le festival de Solidaris (la mutualité socialiste) proposera à nouveau une affiche entièrement francophone, convoquant anciens (Bernard Lavilliers, Gaëtan Roussel, Cali) et nouveaux (Clara Luciani, Eddy de Pretto) de la chanson-pop française, rejoints par un panel d’artistes locaux, plutôt rap pour le coup (L’Or du Commun, Isha, Peet).

Peet © dr

Le Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF), du 29/08 au 10/09

Quarante ans de Bifff (Brussels International Fantastic Film Festival), déjà! Pour marquer le coup, le festival s’installe à la rentrée (du 29 août au 10 septembre) et sur le plateau du Heysel, à Brussels Expo, où il squattera les Palais 7, 10 et 11. Qui dit édition anniversaire pense invités de prestige: ils ont pour noms Barry Sonnenfeld (The Addams Family), John “Predator” McTiernan et Paul Feig (Ghostbusters), et ne manqueront pas de régaler le public d’anecdotes à la faveur de master class. Côté films, cela part tous azimuts, avec une imposante sélection belge (dont le film d’ouverture, Vesper, que cosignent Kristina Buozyte et Bruno Samper, ou encore Moloss, du tandem Abel Ernest Tembo et Abdelkrim Qissi, garanti “100% Belgian gangster action”), un important contingent coréen (The Cursed: Dead Man’s Prey, The Witch: Part 2…) et un échantillon de cinéma de genre hexagonal (Les Cinq Diables de Léa Mysius, Blast de Vanya Peirani-Vignes, Nos cérémonies de Simon Rieth). Sans oublier une volée de curiosités annoncées, à l’image de Studio 666 de BJ McDonnell, présenté comme The Shining revisité par les Foo Fighters. Ou de Redemption of a Rogue de Philip Doherty, au pitch prometteur: “Imaginez un Jésus contemporain paumé dans un bouquin de Bukowski…”

Vesper © dr

Les Rencontres inattendues, du 26 au 28 août

Philosophie et musique sont les deux ingrédients principaux du festival tournaisien qui aime les mélanger pour des rendez-vous uniques d’art et de pensée. Quelques exemples? Le dialogue sur l’écoféminisme entre la chanteuse Barbara Carlotti et l’écrivaine Marielle Macé, la théorie de nos vies en bulles du philosophe allemand Peter Sloterdijk, la relecture musicale d’Une chambre à soi de Virginia Woolf par une jolie équipe d’autrices (Marie Darah, Isabelle Wéry, Sarah Chiche…). Lectures, conférences, rencontres composent un menu idéal pour philosopher en cette fin d’été.

Barbara Carlotti © Elodie Daguin

We Will Miss U, jusqu’au 28 août

Pendant quatre ans, l’occupation temporaire des anciennes casernes d’Ixelles aura donné lieu à une effervescence culturelle et associative enthousiaste et jouissive. Mais il est aujourd’hui temps de dire au revoir au See U avant une réaffectation des lieux pendant tout un week-end de rendez-vous musicaux, cinéma (organisé par le Kinograph) et familiaux en plein air.

© dr

Au See U, Ixelles. www.see-u.brussels

Théâtre au vert, jusqu’au 28 août

Thoricourt, accueille chaque fin août Théâtre au vert, festival dédié aux arts de la scène. Zaï Zaï, l’adaptation de la BD tordante de Fabcaro par le collectif Mensuel, Rage dedans, le seul en scène sur le surmenage du touchant Jean-Luc Piraux ou encore NoWomen’s Land, sur les parcours de migration des femmes en Amérique centrale, sont quelques-uns des rendez-vous à ne pas manquer.

Zaï Zaï © Francois-Xavier Cardon