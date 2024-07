De Werchter au Brosella, les immanquables culturels du week-end

Du cinéma et de la scène aussi

L’Heure d’été Hong Kong – Jusqu’au 20/08 au Vauxhall (Bruxelles) et au Cultureghem (Anderlecht). www.galeries.be

Il y a dix ans, la Révolution des parapluies embrasait Hong Kong et nous rappelait la singularité démocratique de ce confetti territorial retombé sous le contrôle chinois en 1997. Le cinéma des Galeries s’engage cet été à témoigner de sa vitalité cinématographique. Au fil de séances en plein au Vauxhall au cœur du parc Royal et sur le site des anciens abattoirs d’Anderlecht, une vingtaine de films raconteront l’histoire du cinéma hongkongais, en passant par le dernier film de Bruce Lee (Le Jeu de la mort) et le phénomène Wong Kar-Wai (In the Mood for Love), mais aussi les œuvres de Stephen Chow, Tsui Hark, Fruit Chan et Stanley Kwan, entre autres. – N.N.

Paroles de résistance – Jusqu’au 06/07 au Théâtre de la Parole, Auderghem. www.theatredelaparole.be

Pour la 6e édition de son festival Paroles de résistance, le Théâtre de la Parole (l’ex-Maison du conte) nous invite à reconsidérer les contes et mythes bien connus. Pour Catherine Pierloz, Hans et Greta errent dans une ville d’invisibles. Trois artistes réinterprèteront l’histoire du petit chaperon rouge. Des spectacles tantôt pour les jeunes tantôt pour les adultes composent une programmation qui laissera entendre aussi les voix palestiniennes et les histoires familiales métissées de Nefissa Benouniche… – N.N.

Il est temps d’en rire – Du 04/07 au 08/09 au lac de Genval. www.ilesttempsdenrire.be

Avec la ferme intention de dérouiller les zygomatiques dans l’éden vert qu’il se constitue chaque été en bord de lac de Genval, le festival Il est temps d’en rire débute l’été avec sa traditionnelle création théâtrale. Cette année, avec Silence, on tourne!, de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras, Thibaut Nève, metteur en scène et co-organisateur du festival, table sur un classique de la comédie contemporaine française qui comme son titre l’indique nous entraîne sur un plateau de tournage. En août et en septembre, place au stand-up avec Guillermo Guiz, Antoine Donneaux, Laetitia Mampaka, Didier Super et bien d’autres. – N.N.

Sun Screens – Du 05/07 au 18/08 au cinéma Palace, Bruxelles. www.cinema-palace.be

Comme chaque année, le cinéma Palace, à Bruxelles, propose, en parallèle à sa traditionnelle programmation hebdomadaire, une sélection estivale bourrée à craquer de classiques, d’inédits et de reprises. Deux grands axes thématiques se dessinent pour l’occasion. Avec, d’un côté, les stations balnéaires filmées dans tous leurs états (des récents Animal de Sofia Exarchou et How to Have Sex de Molly Manning Walker aux plus anciens Bonjour tristesse d’Otto Preminger et Le Mépris de Godard). Et, de l’autre, un éventail de dystopies particulièrement marquantes (du dernier chef-d’œuvre en date de Bertrand Bonello, La Bête, à des incontournables comme La Jetée, Nausicaä, Brazil ou The Matrix). – N.C.