Les travaux du nouveau théâtre des Variétés lancés à Bruxelles: « Faire revivre cette belle endormie depuis 40 ans »

La première pierre du futur Variétés, lieu culturel bâti sur les fondations du théâtre des Variétés à Bruxelles, a été symboliquement posée vendredi. Les travaux de rénovation se poursuivront jusqu’en 2027, date annoncée de l’inauguration.

Seize ans après les premières ébauches du projet mené par Bruxelles Laïque, la régionale bruxelloise du Centre d’Action Laïque, le théâtre des Variétés entame officiellement sa transformation en Variétés. Ce théâtre moderniste de plus de 1.900 places, dessiné par les architectes Victor Bourgeois et Maurice Gridaine et inauguré en 1937, avait été transformé au début des années 1960 en « cinérama ». Il proposait à l’époque la projection de films sur une bâche à près de 180 degrés grâce à trois projecteurs, une innovation unique à Bruxelles à l’époque. Le lieu était toutefois vide de toute installation depuis sa fermeture pour raisons de sécurité en 1983.

Le site, dont la toiture, la façade et la salle de spectacles sont classés depuis 2003, a été racheté en 2018 par Bruxelles Laïque pour être transformé en un lieu à portée culturelle, sociale et éducative.

Le bâtiment, à l’angle de la rue de Malines et de la rue Saint-Pierre, comportera à terme deux salles de spectacle (l’une de 999 places debout, l’autre de 405 places), un forum public, des bureaux et un bar. Il proposera des activités culturelles et sociales, principalement à destination des habitants d’un quartier « en pleine redynamisation ».

Le nouveau Variétés a été dessiné par le consortium d’architectes composé des Espagnols Flores & Prats et des Bruxellois d’Ouest. « Nous avons travaillé non pas avec nostalgie, mais en tenant compte de la mémoire du lieu« , ont résumé Eva Prats et Ricardo Flores, évoquant la nécessité d’en faire un « espace public ouvert, inclusif » et « permettant de célébrer les rencontres sociales« . L’artère principale, entre les entrées de la rue de Malines et de la rue Saint-Pierre, sera ainsi baptisée « rue intérieure » et permettra de rejoindre le forum public, sur les lieux de l’ancien « cinérama ».

©D.R.

Le Variétés connaîtra une préouverture en 2026 et d’ici là, le public sera invité tout au long des travaux à découvrir la philosophie du site, avec des ateliers participatifs, des rencontres et des activités rassemblées sous le concept de « labo-chantier ».

La programmation culturelle sera entre les mains du metteur en scène bruxellois Fabrice Murgia, en charge du Festival des Libertés, organisé au Théâtre National voisin. « Nous sommes fiers de faire revivre cette belle endormie depuis 40 ans », a commenté le futur directeur artistique. « Il s’agira d’un lieu de résistance et d’engagement. Nous devons ouvrir des fenêtres vers le monde et Bruxelles est l’endroit parfait où on peut les ouvrir. »

Le projet culturel est encore en construction, a confié Fabrice Murgia. « Nous ferons appel à des curateurs et curatrices qui feront vivre des expérimentations artistiques et psychosociales », a-t-il ajouté. Le lieu centralisera à terme l’ensemble des activités déjà organisées par Bruxelles Laïque (comme le Festival des Libertés), mais élargira cette proposition avec d’autres formats artistiques.

L’ouverture est pour l’heure prévue en janvier 2027.