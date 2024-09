[Concours] Remportez vos places pour la Fifty Session du 18 septembre concoctée par ascendant vierge

Le duo hyperpop ascendant vierge ouvre la saison des Fifty Sessions. Concerts et DJ sets sont au menu d’une soirée très privée et Focus Vif a des places à vous offrir.

Les Fifty sessions font leur rentrée! Pour rappel, l’idée est d’enchaîner deux mini-concerts -un artiste belge et un international-, et de terminer par un DJ set, le tout en petit comité, dans un lieu intimiste de la capitale.



En l’occurrence, la prochaine session aura lieu le 18 septembre prochain, au C12, le club installé dans les sous-sols de la Gare centrale. Pour l’occasion, la Fifty a laissé les clés de la programmation à ascendant vierge. Soit le duo hyper-techno-gabber-pop, composé de Mathilde Fernandez et Paul Seul. Aux commandes de la soirée, le binôme a composé un line-up à leur image: électronique, tapageuse et à haut BPM. Sont ainsi attendus la Française Zinda Reinhardt et sa techno-EDM secouée; Klakmatrak, l’un des projets du producteur de métal et de techno Brent Vanneste, allié avec Dreeten Van Maris, au chant; et, l’autre duo belge de la soirée, WØRTAAL qui, entre deux nappes électroniques saturées, réussit à glisser des cordes sur scène. Enfin, le DJ Louis Vogue devrait gérer la « descente », au bout d’une Fifty session qui s’annonce particulièrement agitée.



