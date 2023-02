A Man Called Otto: Tom Hanks est le pire voisin du monde

“Aime ton prochain comme toi-même”, dit l’évangile. Dans le cas d’Otto, il lui dirait plutôt: “Ne le déteste pas comme tu te détestes toi-même”. Otto, jeune retraité mais vieux bougon, est du genre voisin hyper vigilant. Tous les matins, il fait son tour de “gardiennage” pour vérifier que les voitures sont garées au bon endroit, que la barrière a bien été fermée, que les ordures ont bien été triées. Depuis la mort de sa femme, plus grand-chose ne le raccroche à la vie. Alors quand débarque en face de chez lui un jeune couple et ses enfants, avec leurs cris, leur joie et leur agaçante propension à voir le bon côté des choses, Otto se dit qu’il est décidément temps de tirer sa révérence. C’est sans compter sur ses voisines qui se sont, semble-t-il, donné le mot pour lui rendre la vie… plus agréable? Adaptation d’un roman suédois lui-même déjà transcrit au cinéma en 2015, A Man Called Otto ne fait pas semblant quand il s’agit de prêcher les bons sentiments et ne lésine pas sur le politiquement correct et les “sujets d’actualité”. Si on ajoute que les flash-back qui viennent nous éclairer sur le pourquoi du comment de la tristesse et de la colère d’Otto ne sont pas d’une folle originalité ni d’une grande subtilité, et que passé 1 heure 30, le film n’en finit plus de finir, on obtient un scénario de feel-good movie plutôt moyen. Mais le film a clairement été pensé pour Tom Hanks, un vrai “star vehicle” comme on dit anglais. Si l’acteur ne déçoit pas, il n’étonne pas non plus radicalement. Contre toute attente, c’est la comédienne mexicaine Mariana Treviño Ortiz, inconnue hors de ses frontières jusque-là, qui lui vole la vedette. Ce sont finalement ses enthousiasmes et ses larmes qui permettront peut-être de faire céder chez vous les digues du cynisme.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.