The Chapel: dans les coulisses angoissantes du Reine Elisabeth

Dans The Chapel, Dominique Deruddere fictionnalise les coulisses du concours musical Reine Elisabeth pour un drame psychologique qui manque de tension.

Jusqu’où peut-on aller pour accomplir ses rêves et, question subsidiaire, à quoi nos parents sont-ils prêts pour accomplir les leurs à travers nous? Dans The Chapel, Dominique Deruddere nous plonge dans les coulisses du prestigieux Concours Reine Elisabeth. Depuis sa plus tendre enfance, Jennifer joue du piano, avec la complicité parfois étouffante de sa mère, et sous le regard circonspect de son père. Une succession de sacrifices payants, puisque arrivée à l’âge adulte, la jeune femme est choisie pour participer au Reine Elisabeth. Elle se retrouve catapultée dans la “chapelle”, demeure d’exception où sont reclus les finalistes dans les jours qui précèdent la finale du concours. Sans surprise, cette mise à l’isolement fait ressurgir les tensions entre les participants bien sûr, mais aussi des conflits plus intimes, et Jennifer se voit assaillie par des souvenirs qu’elle avait préféré occulter.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Unité de temps et de lieu, participants venus du monde entier, cette “chapelle” pourrait appeler l’irruption d’un drame à la Agatha Christie où l’on décompte les disparitions, ou pourquoi pas, un teen slasher à l’américaine, en un peu plus cérébral. Dominique Deruddere préfère le drame au thriller psychologique, et si les scènes de piano sont habitées par Taeke Nicolaï, on se dit que ce décor (et cette situation) de cinéma incroyable aurait pu générer un récit plus tendu et plus surprenant, mêlant l’intensité et la mélancolie de la musique portée au rang de possession mystique, et les inévitables rivalités qui peuvent surgir dans un tel dispositif, tout en questionnant l’impossible perfection à laquelle aspirent ces jeunes musiciens.