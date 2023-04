3 questions à Matthieu Goeury, le nouveau directeur des Halles de Schaerbeek

Matthieu Goeury reprend les rênes des Halles de Schaerbeek, lieu emblématique des arts de la scène en région bruxelloise. Il a déjà levé le voile cette semaine sur son projet, prônant l’ouverture et l’interdisciplinarité.



Franco-belge installé à Bruxelles depuis 20 ans, Matthieu Goeury est principalement actif dans les arts de la scène et la musique, tour à tour directeur artistique, programmateur ou producteur. Il était il y a peu collaborateur au VIERNULVIER (ex-Vooruit) à Gand. Outre sa fonction de coordinateur artistique, il y a participé à la mise en place d’un modèle de management horizontalisé. En janvier, il rejoindra l’équipe des Halles de Schaerbeek, succédant à Christophe Galent. Ce mercredi, il a dévoilé à la presse son projet pour cinq ans pour l’institution.

Que représente le fait de prendre la direction d’une institution comme les Halles? Quels espoirs?

Les Halles sont un outil unique à Bruxelles et au-delà, depuis près de 50 ans. J’ai connu le lieu fin des années 90, une époque où l’inventivité et la liberté avaient davantage de place dans la programmation Nous allons redonner un élan généreux, inclusif, interdisciplinaire aux Halles dans les mois qui viennent. J’espère que le public actuel va nous suivre, tout en invitant un public plus jeune à venir découvrir les lieux et le programme à son tour.

Quels seront les axes principaux de programmation?

Nous allons nous concentrer principalement sur trois disciplines: la danse, le cirque et la musique. Ce qui nous intéresse, c’est le croisement des disciplines, associer cirque et musique, artistes visuels et chorégraphes… Dès septembre, on trouvera des formats festifs, comme La Nuit de l’Amour, pour l’ouverture de saison. Il y aura également de grands spectacles, comme La Divine Comédie de Florentina Holzinger -un spectacle total où danse, musique et cascades se mêlent. Mon temps fort personnel: Tarab, rituel dansé et musical de l’artiste d’origine iranienne Ulduz Ahmadzadeh, que nous co-présentons avec le Kaaitheater, dans La Grande Halle.

La principale particularité des Halles sera sa programmation en trois temps: un temps de spectacle -la Grande Halle utilisée comme théâtre avec 500 places assises, un temps de musique -des concerts de 300 à 2 000 personnes-, et un temps participatif, Le Grand Marché, un projet de quartier durant lequel les Halles deviennent un lieu de vie.

La principale différence avec la direction précédente?

Le programme actuel est riche mais il manque d’ouverture: le lieu est surtout ouvert pour les représentations. Je souhaite Les Halles plus vivantes: on va travailler à partager le programme avec d’autres institutions et personnes et à créer un joyeux bazar organisé comme l’étaient Les Halles, par le passé.