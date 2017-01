[À la télé ce soir] Jane Eyre

Ecrit par Charlotte Brönte au milieu du XIXe siècle, Jane Eyre n'a cessé d'inspirer les cinéastes, du Jacques Tourneur de I Walked with a Zombie à Franco Zeffirelli (pour une adaptation qui réunissait Charlotte Gainsbourg et William Hurt). La lecture qu'en propose aujourd'hui Cary Fukunaga (Sin Nombre) se révèle tout à fait captivante, qui souligne le tempérament de cette héroïne romantique, une jeune orpheline engagée dans une relation tumultueuse avec l'ombrageux maître de la maisonnée où elle est employée comme gouvernante. Classique, la mise en scène de Fukunaga vibre d'une énergie puissante, transcendée par l'âpreté du cadre -les landes anglaises- et plus encore par le jeu des acteurs, que l'on ne saurait mieux qualifier, dans le chef de Mia Wasikowska et Michael Fassbender, que d'électrisant. Une réussite.

DRAME ROMANTIQUE DE CARY FUKUNAGA. AVEC MIA WASIKOWSKA, MICHAEL FASSBENDER, JAMIE BELL. 2012. Ce mardi 31 janvier à 21h20 sur La Trois.