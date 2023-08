Zoom sur trois nouveautés particulièrement attendues sur Disney+

Le trio d’enquêteurs d’Only Murders in the Building signe son retour. Ahsoka enrichit l’univers sans frontières de Star Wars. Et la renaissance de Futurama, prouve que le talent de Matt Groening dépasse les seuls Simpson. Zoom sur les nouveautés attendues de cette fin d’été sur Disney+.

Mystère sur Broadway

Plus trop dans le “building”, mais toujours prêt à traquer les meurtriers, le trio podcastophile de Only Murders in the Building rempile avec Meryl Streep. Mais si le casting prestigieux tient ses promesses, il ne faudrait pas que le show s’enlise dans son petit confort.

Les personnages féminins de Star Wars aux manettes

On connait la faim de Disney à vouloir exploiter indéfiniment l’univers space-opératique imaginé par George Lucas. Dernière production en date: Ahsoka qui s’attache à cette ancienne apprentie jedi d’Anakin Skywalker.

L’autre série de Matt Groening

À l’heure où The Simpsons s’apprêtent à entamer leur 35e (!) saison, l’autre série culte créée par le cartooniste américain Matt Groening renaît de ses cendres. Après dix années d’absence, Futurama s’offre en effet une double salve de dix nouveaux épisodes en cours de diffusion sur Disney+.