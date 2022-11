Le 30/11

Tous les trois viennent du Soudan et du Soudan du Sud: le romancier Abdelaziz Baraka Sakin (La Princesse de Zanzibar), la nouvelliste Stella Gaitano (non traduite en français encore) et leur pair Hammour Ziada (Les Noyées du Nil) liront des extraits de leur œuvre et parleront avec le professeur de littératures arabes Xavier Luffin de leur pays d’origine, de l’exil, de l’arabe, mais surtout de la langue universelle de la littérature.