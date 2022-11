WRC Generations boucle huit ans et sept épisodes de WRC chez les Français de Kylotonn qui ont rendu la licence à Codemasters. Perfectible, cet opus aux airs de best of n’en est pas moins attachant. Si cet adieu pèche par un comportement routier améliorable de ses bolides, les changements de pneus et autres plaques enneigées altèrent bel et bien la conduite. Difficile donc de s’ennuyer sur ses 21 rallyes et 700 kilomètres de spéciales par ailleurs bien rythmés.

édité par Nacon et développé par Kylotonn, âge: 3+, disponible sur PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series. 7