Lancé l’an dernier, alors que le nuage du Covid planait encore sur le secteur du live, le Ways Around Festival avait réussi son pari. Il enchaîne donc, avec une deuxième édition, toujours branché sur le rock alternatif. Au programme, une affiche répartie sur trois jours et trois lieux -Le Lac, LaVallée et le club du Cirque Royal. Avec des concerts, entre autres, d’Endless Dive, Madam, Penelope Isles, Egyptian Blue, mais aussi des docus, et même un bike tour!

À Bruxelles. www.waysaround.be