Vizorek raconte Goethals

C’est l’histoire d’un modeste employé de bureau devenu une légende du ballon rond. Celle d’un ket de Bruxelles qui a mené le Standard au succès et a offert en 1993 à Marseille la première Coupe d’Europe de football remportée par un club français (la seule Ligue des champions). Un imperméable à la Columbo (ou un vilain survêtement) sur le dos, toujours une clope au bec… Raymond Goethals est une silhouette. Raymond Goethals est une légende. Un peu en mode La Gaule d’Antoine (il se met en scène, gonfle un gros ballon en plastique sur le vieux port et boit des Ricard avec ses interlocuteurs) mais en moins drôle et rock’n’roll, Alex Vizorek se promène pour raconter Raymond la Science. Il croise la route de son fils Guy, de Boli, Papin, Deschamps, Courtois, Michou, Gerets, Lizarazu. Mais aussi de Romeo Elvis, de Marka, de journalistes et animateurs de la RTBF (qui n’ont parfois rien d’intéressant à en dire). Sa relation avec Bernard Tapie, ses chouchous, ses magouilles… Portrait télé d’un entraîneur de foot qui a un géant à son effigie et n’a heureusement pas connu les stades non-fumeurs.

Documentaire de Philippe Henry et Hugues Jossa. 6