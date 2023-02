Very Bad Trips

Tournés au début des années 2000, deux films majeurs de Gus Van Sant, sortent restaurés en Blu-ray. À redécouvrir d’urgence.

Si l’on excepte quelques épisodes de la minisérie Feud, voilà quelques années que Gus Van Sant s’est fait très discret, son dernier long métrage pour le cinéma, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, remontant à 2018. Autant dire que la parution en Blu-ray de Gerry et Paranoid Park, deux opus majeurs tournés par le cinéaste de Louisville, Kentucky, au début des années 2000, arrive à point nommé pour rappeler la place qu’il occupe dans le cinéma américain contemporain.

© National

Tourné en 2001, Gerry succède, dans la filmographie de Van Sant, à son épisode hollywoodien, et ce qui reste sans doute le film le plus commercial de sa carrière, Finding Forrester. La rupture est radicale, le réalisateur signant, avec la complicité de Matt Damon et Casey Affleck, acteurs et coscénaristes du film, un film trip au minimalisme confinant à l’ascèse. Le scénario en est d’ailleurs ramené à l’os: partis faire une randonnée dans le désert, deux amis se perdent, la fatigue, la déshydration, et bientôt le découragement et l’angoisse entravant leur “progression”. Argument qui inspire au cinéaste une œuvre méditative, inscrite dans les paysages de la vallée de la Mort, des Bonneville Salt Flats ou de l’Argentine dont Harris Savides magnifie la lumière ravageuse, les longs plans-séquences, assortis à la musique d’Arvo Pärt, donnant à l’ensemble un tour hypnotique. Un Very Bad Trip peut-être, mais d’une suffocante beauté, et un modèle de cinéma plus sensoriel que narratif.

© National

Le trouble de l’adolescence

Si Gerry est un film de l’errance, un des motifs de la filmographie de Van Sant qui n’est pas pour rien un héritier de la Beat Generation, Paranoid Park est un portrait d’adolescence -l’une des autres lignes de force de son œuvre. Le réalisateur y adapte le roman éponyme de Blake Nelson, l’histoire d’Alex (Gabe Nevins), un ado de Portland, Oregon, fréquentant le Paranoid Park, repaire des skaters de la ville, dont l’existence vole en éclats lorsqu’il se trouve accidentellement mêlé à la mort d’un gardien de sécurité. Histoire de traduire la confusion s’emparant de son personnage, Van Sant opte pour une narration éclatée, instabilité prolongée à l’image par le recours au 35 mm comme au Super 8 (pour les séquences de skate, comme en apesanteur, notamment). Le tout sublimé par la photographie de Christopher Doyle, mais aussi de fréquents emprunts à la musique de Nino Rota pour Juliette des esprits, de Fellini. En ressort un film étincelant, voyage intérieur réussissant comme peu d’autres à restituer le trouble de l’adolescence. Incontournables, les deux films sont assortis d’un making of et d’une analyse, Serge Kaganski s’attachant à la dimension existentielle de Gerry tandis que Luc Lagier resitue Paranoid Park dans le parcours du cinéaste.