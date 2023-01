Le 13 mars 2021, 48 ans après avoir quitté l’élite, l’Union Saint-Gilloise battait le RWDM pour retrouver les sommets du football belge. L’Union n’a pas séduit les amateurs de ballon rond uniquement par son style offensif et total, elle a aussi charmé par son ambiance familiale et survoltée. Plus qu’aux performances sportives de l’USG, c’est à ses supporters que s’intéresse Unionist tot in de kist. Le documentaire d’Eric Loze et Didier Hill-Derive part à la rencontre de gens civilisés qui ne considèrent pas l’adversaire comme un ennemi. Des fans qui sortent des photos d’époque, des anciens 45 tours, un sitar et des souvenirs de vieux combattants. Ils viennent de toutes les générations et de tous les horizons, aiment l’humour décalé et les chants incessants et se sont parfois trouvés mieux à l’Union que n’importe où dans leur vie… Plongée dans les travées d’un club qui n’a pas été abîmé par tout ce qui fait la mauvaise réputation du football, ce docu fort sage, un peu longuet et pas très rigolo parle moins de foot que de la passion qu’il véhicule à Saint-Gilles.

