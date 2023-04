Une robe pour Mrs. Harris **1/2

Actrice fidèle de Mike Leigh, Lesley Manville change radicalement de registre avec ce feelgood movie pur sucre. Le film raconte le conte de fées vécu par Ada Harris, veuve de guerre et femme de ménage londonienne décidant un jour de céder à son envie la plus folle, direction le Paris des années 50 et la maison Dior pour y faire l’acquisition de la robe de ses rêves -elle s’appelle “Tentation”, ben tiens. Le terme improbable ne traduit qu’imparfaitement la suite, où cohabitent défilé de haute couture, lutte des classes et avalanche de clichés. Mais si l’on frise l’indigestion, le film, évoquant timidement le Drôle de frimousse de Stanley Donen, n’en recèle pas moins un certain charme suranné, relevé de la présence enjouée de son actrice.

D’Anthony Fabian. Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Alba Baptista. 1 h 55. Dist.: Universal. Disponible en Blu-ray, DVD et VOD.