Enquête sur un double assassinat: Jan Kuciak

De 1998 à 2006, la Slovaquie est progressivement devenue un tigre économique d’Europe centrale. Ce qui a abouti à son adhésion à l’Union européenne et à l’Otan. Mais derrière ces apparences clairement trompeuses se cache une tout autre vérité. Celle d’un pays corrompu où le gouvernement, les juges, les policiers étaient à la main d’un système de type mafieux créé par des oligarques. Ces oligarques avaient fondé et financé des partis politiques pour créer leur propre marionnette. Ils avaient surtout réussi à créer l’image d’une démocratie libérale fonctionnelle. Du moins jusqu’en 2018 et les assassinats par balle à leur domicile du journaliste d’investigation Jan Kuciak et de sa femme. Le documentaire de Matt Sarnecki fait parler l’enquêteur en chef, les familles, les images d’archives et les faits. Il décortique les retombées politiques du meurtre, évoque la défiance de la population envers l’Etat et les forces de l’ordre et questionne le positionnement de l’Union européenne. Eloquent.