Un petit miracle: une comédie à côté de son sujet

Et si on créait des ponts entre la jeune enfance et le vieil âge? C’est ce qui arrive quand la classe de primaire de Juliette se retrouve hébergée dans la maison de retraite d’Antoine. Cette cohabitation forcée entre le début et la fin de la vie crée des étincelles, malheureusement traitées avec trop peu d’imagination et de profondeur. Un petit miracle passe à côté de son sujet si contemporain, créant un suspense assez artificiel autour d’un trafic de Viagra, et précipitant ses personnages principaux dans une romance franchement dispensable. Dommage, car les comédiens et comédiennes sont convaincantes, notamment Émilie Gavois-Kahn et Anne-Marie Ponsot dans deux seconds rôles qui auraient mérité d’être au premier plan.



