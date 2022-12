Un enfant sans histoire

Adrien et Minh, les parents de Paul, découvrent que leur adorable bébé, qui ne réagit pas, ne progresse pas comme ses congénères, est autiste. Un trouble que l’on a longtemps voulu présenter, notamment en France, comme psychanalytique plutôt que génétique. Plutôt que de s’effondrer, l’écrivaine d’origine vietnamienne a choisi de raconter sans pathos, sans fioriture, mais sans retenue, les espoirs déçus, les dénis et les épuisements, les envies d’ailleurs, tout comme l’amour incommensurable que son compagnon et elle-même continuent à nourrir pour cet enfant différent. Cette grande conteuse qu’est Minh Tran Huy choisit de mettre en parallèle avec la “végétation” de son petit garçon, la réussite américaine de Temple Grandin, enfant autiste devenue, à force de ténacité, universitaire renommée et célébrée. Et si le parcours de Paul et ses géniteurs ressemble à des montagnes russes émotionnelles pour terminer détrempés de déception dans la rivière sauvage, le lecteur lui passe par les mêmes émotions. Réflexion sur la méritocratie vantée et le darwinisme avéré d’une société elle aussi dans le déni, ce récit bouleversant, hommage à un enfant-nourrisson qui le restera éternellement, se révèle émouvant aux larmes.

De Minh Tran Huy, éditions Actes Sud, 208 pages. 9