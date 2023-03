Issu d’une famille d’aristocrates désormais ruinée, mais où travailler pour gagner sa vie ne saurait être chose acceptable, Georges Lachaunaye se rend à l’église pour demander le secours de Dieu. Ce dernier veut-il adresser un signe au noble bigot désargenté? Georges le perçoit, en tout cas, dans le geste d’une coreligionnaire. Désormais, c’est en pillant le contenu des troncs, en volant les dons des fidèles, qu’il va trouver de quoi assurer ses dépenses et celles des siens… L’esprit de satiriste anarchisant et le style au surréalisme foutraque de Jean-Pierre Mocky trouvent une belle et réjouissante incarnation dans Un drôle de paroissien. Son grand succès public fait du film un des plus connus du prolifique et iconoclaste réalisateur. Bourvil tient magnifiquement le rôle principal que refusa Fernandel, lassé des églises par la série des Don Camillo… Entouré d’une belle bande de comédiens complices, l’acteur trouve un de ses meilleurs rôles dans un spectacle d’une drôlerie grinçante, difficilement résistible.

Comédie de Jean-Pierre Mocky. Avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Poiret. 1963.