Trouble #12

Initié par la compagnie Thor du chorégraphe Thierry Smits et curaté par Antoine Pickels, le festival biennal Trouble propose une trentaine de performances qui aiment jouer avec les extrêmes. Temporels cette fois, -“It’s about time” étant le motto de cette édition- avec des propositions jouant sur la durée (12 heures pour A Different North, 10 pour Devotion ou 14 pour À jeun d’amour) mais aussi des célébrations de la lenteur comme de l’exténuation.

Au Studio Thor et dans divers lieux en Région bruxelloise. www.thor.be