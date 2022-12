Trek to Yomi: Ultimate Edition

Dégainant le katana d’un apprenti samouraï protégeant son village d’une attaque de pillards, Trek to Yomi se vit comme un hommage sans équivalent au cinéma d’Akira Kurosawa. Le jeu d’action-aventure opte pour un noir et blanc intégral. Mais pas que. Orage, pluie, bourrasques… Ce trip monochrome culotté invoque également la force émotionnelle de la météo, chère au réalisateur qui a inspiré Star Wars. Mieux, il multiplie les plans-séquences d’une rare maîtrise. Son action en 2,5D se détache ainsi fréquemment de sa vue de profil de base pour, par exemple, permettre une exploration des décors en profondeur. Coup de sabre bref, frappe longue, défense, roulade d’esquive… La grammaire ludique de Trek to Yomi se densifie au fil du jeu sans créer la surprise. Difficile toutefois de bouder la très abordable édition Ultimate du jeu, qui comprend un art book de 105 pages, la bande originale du jeu (sur CD) et un boîtier cartonné.

