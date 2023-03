Ça y est, c’est parti. Deux semaines après Milan-San Remo et l’énorme victoire de Mathieu van der Poel, qui a surpris avec son panache, sa technique et tout son sens de la course les grands favoris qu’étaient Wout van Aert et Tadej Pogacar, ces trois-là vont se retrouver ce dimanche entre Bruges (la première fois depuis 2016) et Audenarde pour la grand-messe du printemps cycliste flamand. Ce n’est un secret pour personne, absent l’an dernier pour cause de maladie (VDP s’était imposé devant van Baarle et Madouas), van Aert a fait du Tour des Flandres, au même titre que Paris-Roubaix, l’un des grands objectifs de sa saison. Pour le remplir, le coureur tout-terrain de la Jumbo devra aussi se méfier de Pidcock, d’Alaphilippe, Mohoric et autre Küng… L’itinéraire de l’épreuve a été quelque peu remanié, mais ce sont à nouveau le Vieux Quaremont et le Paterberg qui devraient décider de l’issue du Ronde. Un grand spectacle en perspective.

