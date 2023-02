Dans The White Bird, un adorable volatile cherche la sortie d’une dizaine de tableaux. Ce puzzle game picore un ressort ludique furieusement intéressant: chaque accélération rend l’oiseau invincible face à des monstres et autres obstacles magiques. Mais ces dash diminuent progressivement la taille du piaf, jusqu’à sa mort. Un trip surréaliste et chill à essayer de toute urgence.

édité et développé par Blackthornprod Games, âge: 6+, gratuit sur PC via tinyurl.com/ybu3vb53 8