“The Waeve”

Alors que Blur a annoncé son retour sur scène (chez nous ce sera aux Fêtes de Lokeren le 8 août), que son batteur Dave Rowntree vient de sortir son premier album solo et qu’arrive incessamment le nouveau Gorillaz, Graham Coxon pointe lui aussi le bout de ses lunettes. Le génial guitariste anglais ne nous revient pas avec un disque solo ou une B.O. de série mais en compagnie de sa dulcinée, l’ancienne Pipette Rose Elinor Dougall. The Waeve, c’est un tandem inattendu et un premier album plutôt riche qui joue avec les ambiances et vaut surtout par ses morceaux les plus enlevés (et bowiens). Une collection de dix chansons qui mélangent les voix, combinent piano, synthé modulaire, saxophone et luth médiéval.