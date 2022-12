The Rings of Power

Si les premiers épisodes de ce prequel du Seigneur des anneaux préfiguraient une grandiose saga préservant l’héritage de Tolkien par sa réalisation ambitieuse, ses personnages fidèles et son budget biblique, la suite laisse un peu sur sa faim. Difficile d’avancer sans l’héritage encombrant des trilogies de Peter Jackson. Toutefois, quand elle redescend son propos à la hauteur de ses personnages les plus humbles, la série touche à la part la plus fantastique et complexe de notre humanité. Une gageure en soi.

De J.D. Payne et Patrick McKay. Prime Video, 2022.