Il y avait déjà eu un film de Sofia Coppola (The Bling Ring, en 2013), voilà la docu-série. C’est que ce gang de détrousseurs de stars nommé Bling Ring avait de quoi fasciner: dès le début des années 2000, ces quelques adolescents, tapis dans l’ombre des collines hollywoodiennes mais avides de célébrité factice et de reconnaissance gratuite, eurent pour hobby de “visiter” les chatoyantes villas de Paris Hilton, Orlando Bloom ou Lindsay Lohan. Avec pour seule arme quelques repérages sur Google Maps (et parfois l’aide involontaire des stars, comme Paris qui laissait, apprend-on, ses clés sous le paillasson), le gang se servait abondamment en fripes et bijoux de luxe. Seuls Nick Prugo et Alexis Neiers ont accepté de témoigner. Il est cependant difficile d’imaginer qu’on ait dû passer beaucoup de temps à les convaincre: même une dizaine d’années après les faits et un passage par la case prison, cette docu-série semble bien une nouvelle occasion pour eux d’assouvir leur irrépressible besoin d’apparaître devant les caméras… Avec ses fenêtres pop-up rétro qui jaillissent de l’écran, son montage facétieux et ses adresses au spectateur, The Real Bling Ring est ludique et plutôt agréable à regarder. Mais durant ce rappel des faits étalé sur trois épisodes, la docu-série n’évite pas totalement la validation de ces crimes et de la vacuité des vies de ces Bonnie & Clyde au rabais.

Une série créée par Miles Balyden-Ryall. Avec Alexis Neiers, Nick Prugo, Perez Hilton. Disponible sur Netflix. 6