The Psychotic Monks

Après deux albums sur lesquels ils donnaient l’impression de se chercher et de tâtonner (non sans donner des gros coups de pied dans les portes), les Psychotic Monks semblent désormais s’être trouvés. Révélation, illumination. Le groupe de Saint-Ouen, dans la banlieue nord de Paris, a embauché un producteur qui lui va bien au teint. Enregistré avec Greg Fox, Pink Colour Surgery est un disque puissant, mordant, jusqu’au-boutiste. Une déclinaison française de son Gilla Band. Un uppercut de McGregor dans la tronche. Industrielles et technoïdes, ces sept chansons (flanquées de cinq interludes) sont faites pour danser dans les usines désaffectées et sur les tessons de bouteille au fond des bois. Angry in pink…

Pink Colour Surgery **** Distribué par Vicious Circle/Fatcat.