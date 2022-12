Dans une Angleterre fictive du XIXe siècle, les Touchées, êtres frappés par la grâce de dons surhumains sont, comme les prolos, les malfrats, les prostituées et les fous, des citoyens de seconde zone. À la tête d’une troupe de freaks, Amalia et Penance plongent dans une intrigue surnaturelle habitée par les notions d’égalité et d’oppression. Alternant mystère, comédie, horreur, action, inclusion et sororité, The Nevers actionne admirablement les codes du divertissement et de la réflexion politique.

De Josh Whedon. HBO, 2021.