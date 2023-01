“Gigi’s Recovery”

Catapultés chefs de file de la nouvelle scène rock dublinoise au même titre que les Fontaines D.C. avec lesquels ils partagent un amour enflammé des mots et de la poésie, les Irlandais de The Murder Capital ne sont pas aussi prolifiques que la bande à Grian Chatten. Mais avec leur deuxième album, James McGovern et ses potes délaissent le post-punk et Joy Division pour ouvrir le champ des possibles, davantage influencés par le travail d’un Scott Walker et d’un Leonard Cohen. Plus calme, plus fin, plus mature, moins hargneux, plus malin, Gigi’s Recovery parle de la vie. Là où son prédécesseur, marqué par la douleur et le deuil, s’épanchait sur la mort. Une belle réussite.