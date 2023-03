The Mandalorian: une troisième saison tel un voyage régressif

La nouvelle saison de The Mandalorian flirte avec le faux départ, avant de proposer tous les ingrédients d’une aventure Star Wars pur jus.

Deux années après ce qui ressemblait à leur poignante séparation, Din Djarin et Grogu sont bel et bien de retour ensemble pour une troisième saison de The Mandalorian, à la rescousse d’un groupe de Mandaloriens prêts à succomber aux crocs d’une créature géante. Si vous cherchez de l’action interstellaire, de la mignonnerie, de l’humour, et un peu d’autodérision involontaire, cette nouvelle installation vous ravira. En revanche, ses impulsions narratives sont un peu fades et manquent de l’urgence des deux premières. La faute aux prémices d’une aventure lestée de beaucoup de conditionnels: pour avoir osé retirer son casque en public, Djarin est désormais un apostat. Mais il compte bien faire tout ce que l’Armurière attend de lui pour reprendre sa place. Y compris retrouver les mines de Mandalore et leur redonner leur lustre d’antan. Ou s’attaquer à une horde de pirates intergalactiques aussi affreux que mal embouchés. Sur sa route, ils sont nombreux à douter de l’importance de sa quête rédemptrice. Et la pléthore de personnages casqués édulcore une mystique pourtant centrale. Grogu, lui, est toujours à croquer, et les signes d’une puissance dormante dans son petit corps trognon se multiplient et relancent les spéculations sur sa destinée.



Coup de bluff

Fidèle à sa structure de série western du XXe siècle, The Mandalorian conserve l’arche narrative principale de la grande quête découpée en épisodes possédant chacun sa mini-intrigue, ses personnages invités, sa boucle finale. Ce qui, d’un épisode à l’autre, fait crescendo de la place à un enjeu bien plus grand que celui dans lequel le premier épisode semblait nous enfermer. Jusqu’où mèneront les mésaventures de Mando et Grogu? Jon Favreau lui-même a déclaré qu’il n’avait prévu aucune fin spécifique pour la série. Si ce n’est pas un coup de bluff pour tenir les fans en haleine, cela signifie que l’essoufflement et la menace d’une fin précipitée à la Lost guettent. À moins qu’il ne se réserve plusieurs saisons pour presser le citron et nous en faire recracher les pépins amers. En attendant, restent toujours les bienfaisantes excentricités de l’univers Star Wars: des séquences de mécaniques foutraques et débrouillardes qui tempèrent une époque de vitesse-lumière et de voyage intersidéral, et les immanquables tribulations linguistiques qui scandent les disputes entre droïdes savants et créatures attachantes, les Mazellan, naufragées de la galaxie dans un hangar poussiéreux. De même que les scènes de bataille ou de courses-poursuites spatiales, lieux communs et régalades incontournables qui relancent toujours à point nommé une épopée régressive à souhait.