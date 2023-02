Légitimement considéré comme l’un des plus grands films de l’Histoire du cinéma canadien, ce long métrage du début des années 80 paraît pour la première fois en Blu-ray dans une nouvelle restauration 4K. Inspiré de la vie de Bill Miner, le “Gentleman Bandit”, The Grey Fox inscrit son action au cœur de la beauté non-domestiquée de la Colombie-Britannique. Acteur au regard océanique souvent bouleversant d’émotions, Richard Farnsworth, futur héros à la tondeuse de The Straight Story de David Lynch, insuffle ce qu’il faut de poésie blessée à ce personnage mû par le goût du risque, mais surtout de la liberté. Un film d’une sobriété exemplaire, sous la surface duquel palpitent des trésors de nuances. Splendide.

De Phillip Borsos. Avec Richard Farnsworth, Jackie Burroughs, Ken Pogue. 1982. 1 h 31. Ed: Carlotta. 9