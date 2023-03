Netflix est souvent critiquée pour la quantité extravagante de séries qu’elle empile chaque semaine. Mais cette politique a de bons côtés: si la plateforme propose tant de contenus, c’est parce qu’elle donne aussi sa chance à une production sérielle disons “exotique”. Nouvel exemple avec la koweïtienne The Exchange. Nous voici dans le Koweït des années 80, alors que le conflit irako-iranien voisin fait rage. La série se déroule juste avant le Krach d’octobre 1987 et son Lundi Noir. Avant, aussi, l’invasion des troupes de Saddam Hussein. La série débute sur l’officialisation du divorce de Farida. Pour pouvoir continuer à s’occuper, seule, de sa fille Jood et à payer ses factures, elle rejoint sa cousine Munira à la Bank of Tomorrow, à la Bourse du Koweït. Pour nous Occidentaux, le jeu parfois excessif des actrices et acteurs saute aux yeux. Mais on est dans le Golfe, une tout autre culture. Pour ce qui est des couleurs passées, cela colle plutôt bien à la toile de fond 80’s. S’il est question de divorce et de bisbilles entre cousines bourgeoises, The Exchange n’est pas Les Feux de l’amour pour autant: inspirée de faits réels, la série est éminemment féministe et politique. Dans le milieu boursier du Golfe, presque exclusivement composé d’hommes, et qui plus est au Koweït où les femmes ont officiellement un rôle secondaire, on ne donne pas cher de nos deux working girls -on espère que les choses ont au moins un peu évolué, car dans la série, la Bourse koweïtienne ne possède même pas de toilettes dévolues aux femmes… Malgré une sororité contrariée (elles ont toujours été rivales), les deux cousines pourraient bien parvenir à se faire une place dans ce milieu gangrené par une masculinité clairement toxique. Une plaisante plongée dans une société méconnue, doublée d’une nouvelle percée salutaire pour la cause des femmes.

Une minisérie créée par Nadia Ahmad et Adam Sobel. Avec Rawan Mahdi, Mona Hussain, Hussain Al-Mahdi. Disponible Sur Netflix. ****