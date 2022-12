C’est l’une des inspirations majeures du Drive de Nicolas Winding Refn: la plateforme Mubi a l’excellente idée d’exhumer The Driver, thriller réalisé par Walter Hill en 1978, un flop à sa sortie devenu un film culte ensuite. Ryan O’Neal y campe “The Driver”, un individu énigmatique et laconique qui vend sa virtuosité et son sang-froid au volant à des braqueurs, un inspecteur à la froide détermination (Bruce Dern) tentant de mettre fin à ses agissements. Mano a mano dans lequel vient s’insinuer Isabelle Adjani dans le rôle de “The Player” ou plutôt de la femme fatale. Une intrigue ramenée à l’os, pour un film noir minimaliste de la meilleure veine, classe et sec, à l’instar de ses poursuites dans la nuit de Los Angeles. Un must.

De Walter Hill. Avec Ryan O’Neal, Bruce Dern, Isabelle Adjani. 1 h 31. 1978. Disponible sur Mubi. 8