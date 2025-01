Ce soir sur Be 1, Aubrey Gordon montre sa vie en XXXL: “Dites juste ‘grosses’”

Tout a commencé en 2016 avec une lettre qu’elle adressait à une amie, et qu’elle a elle-même publiée anonymement sur Internet. 30 000 personnes l’ont lue en une semaine. Aubrey Gordon a 37 ans et pèse 160 kilos. Aubrey Gordon fait du XXXL.

Les magasins pour femmes grosses n’ont pas sa taille. Certains docteurs refusent de la prendre en consultation. Et l’avion la fait flipper. Pas parce que Aubrey Gordon a peur des airs mais parce qu’on risque de lui refuser de monter à bord sans remboursement. « J’ai besoin de moins de sympathie et de davantage de solidarité, écrivait-elle. De moins de sympathie et de plus de colère.«



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Aujourd’hui, Aubrey Gordon est une autrice à succès plébiscitée par le New York Times. Elle co-anime le podcast Maintenance Phase, qui dézingue les mythes de la santé et du bien-être et questionne l’anti-grossissement dans la culture américaine. « Dites juste « grosse ». Pas ronde, corpulente, potelée, rebondie, bien en chair, imposante, bouffie, forte, grande taille, épaisse, obèse, en surpoids. Dites juste « grosse ». Vous aidez les personnes grosses? Aidez-les toutes. Celles qui ont de l’hypertension, sont handicapées, diabétiques. Celles qui sont trop grosses à votre goût. Ne limitez pas notre humanité en limitant ceux que vous acceptez. Dites juste « grosses ». »

Jeanie Finley, à qui l’on doit notamment The Last Watch, documentaire sur la fabrication de la huitième et dernière saison de Game of Thrones, raconte le combat d’une femme d’exception. Les espaces publics, les théâtres, les bus qui ne sont pas prévus pour les gros. La machine IRM trop petite. La pilule à l’efficacité pas garantie et les médicaments pas testés sur les gens de son poids. Ou encore les préjugés des professionnels de la santé qui l’ont tellement mal traitée qu’elle a arrêté d’aller voir le médecin pendant huit ans. Mais au regard de Your Fat Friend, ce qu’il y a de plus frappant, de plus déroutant même, dans sa lutte pour repenser notre rapport au régime et à la grosseur, aux gros et à notre poids, c’est la relation à son entourage proche, aussi bienveillant que maladroit. Aubrey a eu droit aux programmes minceurs pour enfants obèses. Sa mère a joué le rôle de coach Weight Watchers et son père a toujours eu un regard inquisiteur. « La vérité est qu’on ne sait pas comment faire maigrir les gros sur le long terme. Aucun pays ou État américain n’a réduit son taux d’obésité. »

Certes un peu longuet, Your Fat Friend est un vibrant appel à la compréhension et à l’empathie, l’indispensable portrait d’un monde grossophobe et une invitation à ne pas tenter de minimiser ce que l’on ne comprend pas.