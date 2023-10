Taylor Swift en quatre albums marquants de sa carrière

Aujourd’hui phénomène mondial, Taylor Swift a démontré qu’elle n’était pas qu’une country girl. La preuve en quatre albums.

Alors que The Eras Tour s’apprête à débarquer en Europe et le film de sa tournée cartonne dans les salles du monde entier, retour en quatre albums marquants de la carrière de Taylor Swift.

Red (2012)

Après s’être imposée dans l’univers country avec ses trois premiers albums, l’autrice-compositrice marque un tournant décisif avec Red. Taylor Swift s’avance désormais dans le monde de la pop mainstream, épaulée par la machine à tubes venue de Suède, Max Martin. Avec We Are Never Ever Getting Back Together, elle décroche son premier numéro un dans les charts américains. L’Américaine alors âgée de 22 ans dévoile une plume incisive et redoutable pour décrire les relations amoureuses. À l’image du poignant All Too Well, l’un de ses plus beaux titres.



1989 (2014)

Certains vont jusqu’à dire qu’il s’agit de l’album du siècle. On n’irait pas jusque-là. On peut, en tout cas, avancer qu’il s’agit d’un des meilleurs albums de Taylor Swift. Avec 1989, elle s’impose comme nouvelle reine de la pop avec une flopée de tubes dont l’entêtant Shake It Off. Loin des influences r’n’b et du hip-hop qui inondent les titres de l’époque, elle lorgne plutôt du côté de l’électro-pop et des sonorités 80’s. Elle se montre aussi plus malicieuse et sarcastique dans sa manière de chanter et dans ses textes.



Folklore (2020)

Ce disque-là, personne ne l’a vu venir. Publié par surprise après le confinement, Folklore étonne par son univers indie folk. Un disque sensible, brut et tendre. Conçu avec Aaron Dessner de The National et Bon Iver, il dévoile une tout autre image de la méga star. Cette dernière s’affranchit des tendances et du reste de son œuvre plus formatée. Un pari risqué, mais complètement réussi. Taylor Swift nous invite au coin du feu pour nous conter des histoires dont elle seule détient le secret. Un style qu’elle continue d’explorer sur Evermore, paru plus tard dans l’année.



Midnights (2022)

Après s’être réfugiée dans la délicatesse de la musique folk, la trentenaire revient sur son terrain de jeu habituel. Mais sa pop se fait, cette fois, moins commerciale et plus subtile. L’artiste conserve la nostalgie entretenue dans ses deux disques précédents. Produit entièrement par Jack Antonoff, Midnights explore les thèmes favoris de son autrice-compositrice: l’anxiété qui paralyse, l’ambivalence de la célébrité, les peines de cœur, les envies de vengeance. Taylor Swift s’y montre plus vulnérable que jamais.



