Les vrais super-héros d’aujourd’hui sont peut-être simplement ceux qui s’aiment longtemps, postule cette inoffensive bluette italienne chroniquant l’histoire d’un couple fondé sur un système d’oppositions on ne peut plus binaire: elle est artiste, il est scientifique; elle est déraisonnable, il est cartésien; elle fuit les responsabilités, il veut s’engager… D’abord assez habilement construit, ou plutôt déconstruit, le film s’égare en chemin, multipliant les facilités et les humeurs bassement touristiques tout en développant un goût très lelouchien pour le motif du destin. Une comédie romantique qui se rêve en nouveau Love Actually (plusieurs fois cité dans le film) mais évoque davantage de caricaturaux Petits Mouchoirs transalpins.

De Paolo Genovese. Avec Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano. 2 h 02. Sortie: 19/04.