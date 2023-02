Proposition pluridisciplinaire, l’exposition Sub Terra invite à une immersion souterraine reliant l’humain et la terre. Les entrelacs racinaires de Diana Scherer et les photographies de Marie Sommer du Teufelsberg, colline érigée avec les gravats du Berlin détruit, constituent des exemples d’étapes de ce voyage mêlant mémoire et ressources terrestres.

À la Maison des Arts, Schaerbeek. www.lamaisondesarts.be