Stromae, Angèle et Pierre de Maere: les Belges, grands vainqueurs des Victoires de la Musique

Les artistes belges se sont taillées la part du lion lors des Victoires de la Musique, cérémonie de remises de prix musicaux français, organisée vendredi soir à Paris alors qu’Angèle et Stromae ont été multi primés et que Pierre de Maere s’est imposé comme révélation masculine de l’année.

Le chanteur belge de 37 ans Stromae a reçu les trophées du meilleur artiste masculin et du meilleur album pour « Multitude », ce qui lui vaut pas moins de sept Victoires tout au long de sa carrière. « Je suis quand même un peu ému », a déclaré au micro le chanteur, qui a remercié ses proches qui travaillent avec lui, son frère, Luc Van Haver, et son épouse et mère de son enfant, Coralie Barbier.

Angèle, à l’âge de 27, a elle aussi remporté deux Victoires vendredi soir. Elle s’est hissée au rang de meilleure artiste féminine de l’année lors de cette 38e cérémonie, après avoir aussi reçu la Victoire de l’album le plus streamé pour une artiste, avec l’opus « Nonante-cinq ». Celui-ci était d’ailleurs nommé dans la catégorie du meilleur album mais a donc dû s’incliner face à l’oeuvre « Multitude » de son compatriote Stromae.

Un autre Belge a brillé à Paris vendredi soir, le brabançon Pierre de Maere qui a été élu révélation de l’année. Il a commenté sa réussite en confiant être « ravi » et « euphorique », tout en remerciant son frère pour le travail accompli à deux.

Le jeune homme de 21 ans était aussi nommé dans la catégorie de la meilleure chanson originale pour « Un jour je marierai un ange », tout comme Stromae avec « L’Enfer », mais cette récompense a échappé aux Belges, au profit du titre « La Quête » par Oreslan. Le rappeur français a été l’artiste le plus primé en cours de soirée puisqu’il peut se targuer de deux autres récompenses dans les catégories Concert et Création audiovisuelle.

Avec douze Victoires, le rappeur normand dépasse désormais les monuments Johnny Hallyday et Alain Souchon, dix trophées chacun. Il n’est plus qu’à une longueur du record de 13 trophées, codétenu par -M- et Alain Bashung. L’accent belge a néanmoins largement marqué la cérémonie parisienne puisqu’une quatrième compatriote était en compétition, la chanteuse Mentissa, qui était pressentie comme révélation féminine de l’année. Titre attribué à november ultra en fin de compte.

La cérémonie est critiquée pour sa tendance à récompenser les mêmes artistes par vagues. Calogero, président d’honneur des Victoires, a d’ailleurs profité de cette tribune pour tacler certains décideurs de l’industrie musicale et les inciter à aller dénicher davantage de nouveaux talents. Le chanteur s’en est pris, sans nommer personne, aux responsables guidés par des études publicitaires: « On n’enferme pas les artistes. On ne les façonne pas ».