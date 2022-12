Straussphère

De retour au printemps dernier avec l’attachant Tout peut arriver, Roméo Elvis fait aujourd’hui l’objet d’un beau-livre photo de près de 200 pages. Il faut dire que la matière ne manquait pas. Martin Gallone et Nicolas Catalano ont accompagné et documenté chaque étape du parcours du Bruxellois. Y compris quand celui-ci n’était encore qu’un jeune aspirant rappeur. Potes depuis l’ESA 75, école de photographie à Bruxelles, les trois ne se sont jamais lâchés. Et Martin Gallone et Nicolas Catalano d’être chaque fois présents pour shooter les moments-charnières de l’une des trajectoires les plus fulgurantes du rap belge, “de Bruxelles à New York, des fêtes de village aux festivals à 100 000 spectateurs, des maisons de jeunes à la tournée des Zénith”.

