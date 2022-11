Strange World (Avalonia, l’étrange voyage)

Centré autour des aventures hautes en couleur de trois générations d’explorateurs au cœur d’un mystérieux monde souterrain, le 61e classique d’animation des studios Disney soigne ses scènes d’action et réserve quelques vraies fulgurances visuelles mais manque parfois de carburant narratif. On apprécie la fluidité et l’éclat de l’univers et du bestiaire qui s’y développent, mais on adhère moins à un comique de situation qui repose sur des personnages trop souvent réduits à des stéréotypes (l’explorateur intrépide, l’agriculteur bon père de famille, l’adolescent woke…). Inégal, le film se cherche avant de réussir son grand final, invitant à dépasser certains vieux schémas de pensée pour vivre en harmonie avec soi, les autres et le monde.

De Don Hall et Qui Nguyen. 1 h 42. Sortie: 23/11. 6