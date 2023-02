Jamais peut-être Stephen King n’a été adapté avec autant de justesse, autant de bonheur! Rob Reiner et ses scénaristes Raynold Gideon et Bruce A. Evans transposent idéalement Le Corps, nouvelle publiée dans le recueil Différentes saisons. Portée par la chanson de Ben E. King qui lui donne son titre, le film nous emmène en Oregon, à l’été 1959. Un gamin a disparu depuis quelques jours, on s’inquiète de son sort. Suite à la rumeur qu’il est décédé, un petit groupe de garçons d’une douzaine d’années décident de partir à la recherche du cadavre de l’enfant. Espèrent-ils tirer quelque gloire médiatique de leur potentielle trouvaille? Leur équipée ne sera pas, en tout cas, qu’une aventure semée de frissons. Elle les fera grandir, apprendre de la vie quelques leçons précieuses… À la fois tragique et lumineux, Stand by Me s’incarne dans les vibrations de la nature et le jeu de jeunes acteurs formidables. River Phoenix s’y révèle pleinement, lui qui deviendra star avant de mourir à seulement 23 ans.

Drame de Rob Reiner. Avec Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman. 1986. 9