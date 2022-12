Sous les figues

Fidé, Melek, Mariem et Abdou cueillent des figues tout l’été. De branche en branche, ils se cherchent et se fuient, se provoquent ou se sourient. Les histoires de cœur semblent occuper toutes leurs pensées. Pourtant s’esquisse en arrière-plan de ce marivaudage agricole (lire le dossier page 22) le portrait d’une jeunesse tunisienne rurale en quête de liberté, qui s’interroge sur les conditions de sa subsistance et rêve d’un futur meilleur. En contrechamp, les regards fatigués des travailleuses des champs jettent un voile ombrageux sur leurs aspirations, et confèrent à ce huis clos champêtre une dimension sociale plus dramatique qu’il n’y paraît, même si l’on voudrait croire que leur avenir sera aussi ensoleillé que cette journée d’été.

De Erige Sehiri. Avec Fidé Fdhili, Feten Fdhili, Samar Sifi. 1 h 32. Sortie: 14/12. 7