Sorties ciné: Pierre Niney en Michel Gondry, une comédie belge sur le couple et du Liam Neeson au carré

Michel Gondry qui fait son grand retour dans Le Livre des solutions, une nouvelle comédie sur le couple du duo belge Sirot/Balboni, Liam Neeson en père concernée et Fabrice Luchini en grand-père putatif: pépites et déceptions de cette semaine ciné.

Le Livre des solutions

Face à Blanche Gardin, mais aussi face à Sting ou à Françoise Lebrun, Pierre Niney, déchaîné, fait montre d’un impressionnant abattage comique dans cette hilarante loufoquerie champêtre sur un réalisateur angoissé et tyrannique qui fait tout pour ne pas se confronter à la finalisation de son film.

Le Syndrome des amours passées

L’idée à l’origine du Syndrome des amours passées tient de l’absurde revendiqué: Sandra et Rémy, un couple ne parvenant pas à avoir d’enfant, y consultent un spécialiste qui les enjoint à revisiter leur passé sexuel afin de débloquer leur problème d’infertilité. En clair: chacun doit recoucher avec tous ses ex pour espérer “guérir”. On le comprend bien vite, ce prétexte lunaire permet surtout aux deux scénaristes et cinéastes bruxellois de questionner le modèle traditionnel du couple, la possibilité de la non-exclusivité dans la relation et le spectre vieux comme le monde de la jalousie…

La Petite

Joseph (Fabrice Luchini) vit seul, cloîtré dans son atelier d’ébénisterie, comme extrait du monde. L’annonce de la mort de son fils avec lequel il était en froid, disparu dans un accident d’avion avec son compagnon, agit comme un électrochoc. Saisi par un deuil qu’il ne sait comment surmonter, il s’accroche à sa dernière chance: retrouver la jeune femme (Mara Taquin) qui porte l’enfant souhaité par son fils et son époux.

Retribution

Remake du long métrage espagnol El Desconocido de Dani de la Torre avec Luis Tosar (2015), ce thriller sur quatre roues met en scène un homme d’affaires (Liam Neeson) découvrant qu’une bombe a été placée dans la voiture qu’il conduit. Au téléphone, un mystérieux inconnu lui ordonne d’exécuter une série d’actions tout au long de la journée ou la bombe explosera, le tuant lui et ses enfants…