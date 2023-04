Sorties ciné: nos trois coups de coeur de la semaine

Un film d’animation brésilien ultra coloré, des baleines gardiennes et un docu à base de cassettes VHS familiales: nos trois sorties ciné de la semaine.

Le Secret des Perlims

Réalisateur du déjà très singulier Le Garçon et le Monde (2014), le Brésilien Alê Abreu allie à nouveau dimension politique et vertige graphique dans un long métrage animé qui renouvelle assez radicalement sa grammaire visuelle, sonore et narrative. Deux agents secrets de royaumes rivaux doivent y apprendre à dépasser leurs différences pour faire face à la menace que des Géants belliqueux font peser sur leur Forêt Magique.

Les Gardiennes de la planète

Ancien collaborateur de Nicolas Hulot sur Ushuaïa, le réalisateur environnemental Jean-Albert Lièvre (Le Syndrome du Titanic) s’inspire du poème Whale Nation de Heathcote Williams pour signer ce documentaire immersif et sensoriel, à la dimension presque amniotique, qui invite à redécouvrir les fonds marins en compagnie des baleines, essentielles à l’écosystème de la planète depuis plus de 50 millions d’années.

Une vie comme une autre

La mère de Faustine est maquilleuse de cinéma, son père est réalisateur. Ce dernier la filme, elle et ses enfants, comme pour retenir le temps. Sur ces quelques VHS, c’est une vie en accéléré qui défile. Mais au dos des images de la famille parfaite, c’est l’intranquillité qui surgit, celle de la mère, aliénée par le piège domestique qui se referme sur elle.