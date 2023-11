Sorties ciné: le coup d’éclat de Baloji, un nouveau chef-d’oeuvre pour Nuri Bilge Ceylan et le grand retour de la saga Hunger Games

Le coup d’éclat de Baloji, un nouveau chef-oeuvre pour Nuri Bilge Ceylan et un témoignage essentiel sur la maladie d’Alzheimer: voici les sorties cinéma de cette semaine.

Augure: un fascinant premier long métrage pour Baloji

Àla fois fasciné par un certain folklore africain et soucieux d’en montrer la violence sous-jacente, le premier long métrage de Baloji croise les destinées de quatre personnages considérés comme sorciers par leur entourage dans un Congo empreint de réalisme magique. Film jamais scolaire ni surexplicatif, toujours ouvert aux accidents et aux interprétations, Augure épate par ses fulgurances plastiques mais pèche par un scénario touffu parfois très décousu. Diablement prometteur, néanmoins.

La Fiancée du poète: Yolande Moreau renoue avec le ton poétique de ses premiers films

Dix ans après Henri, vingt ans après Quand la mer monte…, Yolande Moreau est de retour avec La Fiancée du poète, réflexion mélancolique sur l’amour de l’art et l’art de l’amour. Mireille rentre chez elle. Un peu perdue, un peu paumée, elle s’installe dans la maison de son enfance où les murs s’effritent et les souvenirs remontent. Mireille y soigne un chagrin d’amour vieux de 40 ans. “Je lui avais donné mon âme, il en a fait un champ de ruines.”

The Miracle Club: un divertissement désuet sans rythme ni inspiration

Réalisateur irlandais ayant fait l’essentiel de sa carrière à la télévision, le septuagénaire Thaddeus O’Sullivan met en boîte sans rythme ni inspiration The Miracle Club, divertissement désuet qui envoie un groupe de Dublinoises issues de la classe ouvrière en pèlerinage à Lourdes à la fin des années 60. Chacune en quête d’un petit miracle, elles vont surtout y trouver l’occasion d’exorciser leurs démons et de redécouvrir le sens de l’amitié…

Les Herbes sèches: un drame d’une implacable beauté signé Nuri Bilge Ceylan

Se déployant dans la pâleur de l’hiver, Les Herbes sèches a la saveur âcre des illusions déçues, celles de Samet en particulier qui, tout à sa frustration et son mal de vivre, glisse insensiblement dans la médiocrité. Un héros foncièrement antipathique, muré dans sa distance hautaine, auquel Nuray va apporter un contrepoint solaire, cristallisé dans une longue scène de dialogue au cordeau dont le réalisateur turc a le secret, le champ de leur conversation ne cessant bientôt de s’évaser, jusqu’au vertige: l’indifférence et le détachement vs l’engagement dans le monde. Le film atteint là une densité suffocante. Ceylan, au sommet de son art, en imbrique les motifs avec maestria, comme pour mieux balader le spectateur au gré d’une mise en scène sillonnant avec fluidité de fulgurances en ruptures. Non sans, à la faveur d’un final éblouissant, conférer à cette réflexion introspective des contours d’une implacable beauté. Grand film.

The Eternal Memory: témoignage essentiel sur la lutte contre la maladie d’Alzheimer

Primé aux festivals de Sundance et Berlin, le pudique documentaire chilien The Eternal Memory observe patiemment l’équilibre sans cesse menacé d’Augusto Góngora, ex-journaliste et éminent auteur, et sa compagne Paulina Urrutia, actrice et ancienne ministre de la Culture, alors qu’ils font face au quotidien à l’impitoyable maladie d’Alzheimer dont souffre Augusto.

Hunger Games: La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur: un résultat plus efficace qu’inspiré

Dix ans après, la saga Hunger Games opère son grand retour sur les écrans. Si Francis Lawrence est toujours derrière la caméra, exit Jennifer Lawrence pour ce prequel situé 64 ans avant le premier cycle. Et qui voit un Colorianus Snow jeune (Tom Blyth) être désigné comme mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), une “tribut” issue du douzième District, à l’heure des dixièmes Hunger Games.

Sound of Freedom: mélo sirupeux et racoleur

Gros carton de l’été aux États-Unis, ce mélo sirupeux, opportuniste et racoleur, s’inspire très librement de la véritable histoire de Tim Ballard (Jim Caviezel, ridiculement poseur et solennel en sauveur messianique), ancien agent fédéral américain lancé avec ferveur dans une noble croisade pour libérer des enfants prisonniers de trafiquants sexuels.