“Montre-moi ta messagerie, je te dirai qui tu es.” Si cette série queer espagnole cite volontiers L’Impossible Monsieur Bébé d’Howard Hawks, son principe fait davantage penser à The Shop around the Corner d’Ernst Lubitsch. Dans Smiley, Bruno et Álex, deux Barcelonais que tout oppose (l’un est un architecte intello coincé, l’autre un serveur de bar musclé au pouvoir de séduction magnétique), se rencontrent via une erreur téléphonique. Ils se détestent royalement mais sont irrémédiablement attirés l’un par l’autre. C’est le début d’une volée d’amusants quiproquos et d’inlassables valses-hésitations sur fond d’incommunicabilité chorale… Adaptée d’une pièce de théâtre à succès, cette sitcom de Noël Netflix au salutaire franc-parler et au petit côté cheesy assumé s’amuse avec les codes de la comédie romantique classique, qu’elle revisite sans jamais tout à fait chercher à les subvertir. Singulièrement bavarde, elle multiplie les recours au split screen de manière dynamique et ludique pour dresser une cartographie joyeusement outrée de l’amour à l’heure des applications de rencontres et des messageries instantanées. Emmené par d’attachants comédiens ibériques, un petit bonbon pop sans prétention qui se binge lové sous un plaid.

Une série créée par Guillem Clua. Avec Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Pepón Nieto. Disponible sur Netflix. 6