UK Grim ****

Annoncé par les principaux intéressés comme le plus dancefloor friendly de leurs disques, UK Grim reste un Sleaford Mods pur jus. Un album cinglant et scandé qui a le sens de l’humour, les rythmiques post-punk et un accent qui sent bon le fish and chips. Jason Williamson et Andrew Fearn ont invité du beau monde pour leur prêter main-forte. Le tandem de Nottingham embarque Perry Farrell et Dave Navarro, de Jane’s Addiction, sur So Trendy et embauche Florence Shaw, la chanteuse de Dry Cleaning, sur Force 10 from Navarone. Quatorze chansons qui aiment les gens, célèbrent les idéalistes et écorchent les classes dirigeantes pour agiter les corps et éveiller les consciences. Nettoyage à sec…